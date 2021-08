Tanzanie. Quatre morts dans une fusillade près de l’ambassade de France

Trois policiers et un agent de sécurité privée ont été tués mercredi dans une fusillade non loin de l’ambassade de France dans la capitale économique tanzanienne Dar es Salam, a annoncé un responsable de la police.



L’agresseur, dont les motivations sont pour l’instant inconnues, a été abattu par les forces de police. Six autres personnes ont été blessées dans ces échanges de tirs, a précisé le chef des opérations de police, Liberatus Sabas.

Lire aussi | L’égyptien MaxAB s’offre le marocain WaystoCap

« Les résidents doivent rester calmes pendant que nous enquêtons sur cette affaire », a ajouté le responsable. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a envoyé ses condoléances, se disant choquée par le meurtre des trois policiers.

Avec AFP