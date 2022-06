Technologie civique. L’Union africaine propose des bourses aux ressortissants de 7 pays dont le Maroc

Cette année encore, l’Union Africaine recherche des initiatives innovantes qui utilisent la technologie civique et l’engagement numérique pour faciliter la prise de décision publique inclusive et renforcer la gouvernance démocratique à travers l’Afrique. Son ambition : améliorer la participation citoyenne à travers la technologique. Pour cela, le Fonds de technologie civique de l’Union africaine (AUCTF), un projet financé par la coopération allemande qui promeut l’utilisation de la technologie civique pour amplifier les voix des citoyens, a ouvert les candidatures pour un programme de bourses destiné aux professionnels de la technologie civique en Afrique pour une période minimale de 3 mois. Les ressortissants et citoyens de 7 pays africains sont éligibles. Outre le Maroc, les autres pays sont le Mali, le Nigeria, le Malawi, le Zimbabwe, l’Ouganda, et le Kenya.

En plus des exigences de nationalité pour être éligibles, les candidats doivent travailler à renforcer l’engagement citoyen grâce à l’utilisation innovante des données et des technologies numériques. Il leur est également exigé une expérience d’au moins trois ans dans le domaine de la civic tech, une compréhension du rôle de la société civile et une bonne maîtrise de l’anglais. La connaissance du français est un atout. Le programme est une opportunité de formation et de coaching pour les boursiers.

Les candidats retenus recevront des subventions d’un montant compris entre 10 000 et 32 000 euros chacune pour lancer ou développer leurs projets. Ces subventions peuvent être utilisées pour développer un nouveau projet ou pour étendre ou adapter une initiative en cours.

Le Civic Tech Fund ne se limite pas à un soutien financier, mais propose un programme de soutien des capacités qui sera conçu et adapté aux besoins spécifiques des initiatives sélectionnées. Le soutien peut inclure l’assistance de technologues et de scientifiques des données expérimentés, des conseils opérationnels, du mentorat et des sessions d’ateliers.

Ainsi, les candidats retenus recevront des compétences dans les domaines de la cybersécurité, du marketing digital et du développement web. Ils travailleront avec des organisations partenaires. Ils aideront un large éventail d’acteurs à intensifier leurs initiatives de la technologie civique qui amplifient la voix des citoyens ou aident à responsabiliser les gouvernements. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 15 juin 2022.

Les candidats intéressés doivent envoyer un CV et les pièces justificatives énumérées dans les termes de référence à [email protected] Les entretiens auront lieu dans la semaine du 27 juin 2022, avec une date de début possible la semaine du 11 ou 18 juillet 2022.