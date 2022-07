Textile et cuir. Une hausse de plus de 32% des exportations sur les 5 premiers mois de 2022

Les exportations de textile et cuir ont observé un trend haussier sur les 5 premiers mois de 2022, avec une progression de 32,6%. Il s’agit de leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années, selon l’Office des changes.

Selon l’Office des Changes, les exportations du textile et cuir se sont établies à plus de 17,87 milliards de DH au titre des cinq premiers mois de cette année, en croissance de 32,6% comparativement à la même période un an auparavant.