TGCC Immobilier se diversifie dans les plateaux de bureaux

Près de 15 ans après avoir livré ses premiers projets, TGCC immobilier se diversifie dans l’immobilier professionnel. Le bras armé du groupe Bouzoubaa dans les métiers de la promotion immobilière a achevé un projet de 20.000 m2 de plateaux de bureaux à Casablanca.

Situé pas loin du mégastore Mr Bricolage à la sortie sud de la capitale économique (en allant vers Bouskoura), ce projet pilote en immobilier de bureaux devrait ramener des revenus de plus de 250 millions de dirhams…et surtout permettre au promoteur géré par Nacer Bouzoubaa, le frère du fondateur et actionnaire majoritaire du groupe éponyme (Mohamed Bouzoubaa) de réduire son exposition au segment résidentiel. Un secteur où il a déjà livré plus d’une trentaine de projets de différentes tailles dans différentes villes du royaume.