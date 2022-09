Tourisme. Vers un renforcement des investissements de TUI Group au Maroc

« Le Maroc possède de grands potentiels et offre d’énormes opportunités en matière d’investissement touristique », a confié Sebastian Ebel, PDG du groupe allemand TUI (à compter du 1er octobre 2022), actif dans le domaine du tourisme, du voyage et du transport aérien. Et d’assurer que TUI Group est prêt à collaborer avec le Maroc qui demeure une destination de choix pour les touristes, de par ses nombreuses attractions naturelles et son climat.

La rencontre de Sebastian Ebel s’est tenue avec Aziz Akhannouch, accompagné de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor et du directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir. Ebel a fait remarquer que son groupe s’est toujours engagé auprès du Maroc, ajoutant qu’il entend collaborer avec le gouvernement marocain pour assurer une présence accrue de TUI Goup dans le Royaume. Pour sa part, la ministre du Tourisme a assuré que cette rencontre avec un groupe d’envergure mondiale ne peut qu’être extrêmement importante pour le Maroc, notamment pour les marchés émetteurs, en l’occurrence, l’Allemagne et l’Angleterre.

« L’objectif est d’œuvrer ensemble pour mettre en place un plan d’action, qui sera à même de doubler le nombre de touristes du groupe TUI sur la destination Maroc », a-t-elle expliqué indiquant que cette rencontre démontre avant tout l’intérêt que porte le gouvernement marocain au secteur touristique, qui demeure important pour l’économie marocaine, notamment en termes d’emplois et de devises.

Pour rappel, TUI Group, leader mondial du divertissement, du tourisme et du voyage, possède des chaînes d’hôtels, d’agences de voyages et des compagnies aériennes, et dispose d’une série d’investissements dans le secteur du tourisme au Maroc.