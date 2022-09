Transport intercontinental. Partenariat entre AMTRI et STG pour renforcer la présence des systèmes intelligents

Dans le cadre du développement du secteur du transport routier au Maroc et afin de mieux répondre aux attentes des gestionnaires de flottes, les compagnies de transports AMTRI et STG ont signé un partenariat pour la mise en synergie de leurs compétences et attributions respectives.

Cet accord, signé par Amer Zghino, président de l’Association marocaine des transports routiers intercontinentaux (AMTRI) et Adnan Ouassini, président fondateur de STG Telematics, s’inscrit dans le cadre de la volonté des deux partenaires de consolider leur coopération en vue de renforcer leurs actions communes et réaliser divers projets stratégiques à fort impact économique. Les deux parties mettront conjointement en œuvre les outils de STG Telematics afin d’accompagner le développement des quelque 1.700 adhérents de l’AMTRI.