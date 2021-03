Transport routier : SCAMA et Ford Trucks lancent le F-MAX au Maroc

Soucieux de la particularité des attentes des opérateurs en matière de transport international routier (TIR), SCAMA et Ford Trucks viennent de lancer dans le Royaume le F-Max. Un engin qui vient étoffer la gamme de véhicules lourds de l’importateur local de la marque à l’ovale bleu, notamment ceux de type semi-remorque.

Faut-il se souvenir que le tout nouveau Ford Trucks F-MAX a été dévoilé au grand public lors de la 67ème édition du Salon «IAA Commercial Vehicles 2018» à Hanovre, en Allemagne et qu’il s’est vu décerner le Prix du camion international de l’année, un concours dont le jury fût composé de 23 membres émanant de 23 pays européens. Il faut dire que l’engin a fait l’objet d’un développement minutieux, le constructeur rappelant que plus de 500 ingénieurs ont planché sur son développement. Aussi, des tests ont été effectués dans 11 pays sur 4 continents avec 233 prototypes. Ce qui a impliqué 15 500 heures d’essais en laboratoire et 5 millions de kilomètres d’essais routiers.

Toujours est-il qu’avec un tel outil, Ford Trucks s’est engagée à comprendre les besoins des clients et à partager tout type de charge qu’ils pourraient avoir. Du coup, ce nouveau tracteur a été développé avec des principes ayant trait au confort, à la puissance, à l’efficacité et à la technologie de Ford. Un soin a été apporté au conducteur qui dispose avec ce nouveau véhicule d’une cabine parmi les plus spacieuses de la catégorie. La conception du tableau de bord de style cockpit garantit que toutes les fonctions sont facilement accessibles. Par ailleurs, le F-MAX offre un espace de stockage spacieux et facilement accessible. À cet effet, il dispose d’un lit supérieur pliable à 90 degrés, d’un cadre de tête incliné sur le lit inférieur, de grands matelas confortables, d’une télécommande dans la zone du lit… L’écran tactile multimédia de 7,2’’ présente, quant à lui, la navigation spécifique au camion, la liaison web et l’Apple CarPlay ainsi que les fonctions de connexion Bluetooth. De quoi permettre au chauffeur de pouvoir assurer ses missions routières dans les meilleures conditions possibles.

Mécaniquement, l’engin est équipé du nouveau moteur Ecotorq de 13 litres délivrant une puissance de 500 chevaux pour un couple moteur de 2 500 Nm. Un bloc qui se veut compatible avec les normes de dépollution Euro6D et qui réduit ainsi significativement la consommation et les émissions de CO2. Il se voit animé par une boîte de vitesses automatique à 12 rapports. Aussi, plusieurs modes de conduite tels que le mode Eco et le mode Power permettent au chauffeur routier d’optimiser sa consommation de carburant.

Une attention particulière au coût d’exploitation

Que les futurs propriétaires du F-MAX et autres gestionnaires de flottes se rassurent ; en effet, Ford met en exergue le fait que les intervalles d’entretien espacés de l’engin permettent de réduire les coûts de maintenance jusqu’à 7% par rapport aux autres catégories de camions et garantissent ainsi un coût d’exploitation inférieur à l’offre sur le marché. Par ailleurs, Ford Trucks propose aux professionnels une technologie de pointe baptisée «ConnecTruck» qui offre de nombreuses fonctionnalités avantageuses, telles que l’application mobile de commande à distance des fonctions du véhicule et l’outil de gestion de flotte qui permet l’accès à toute information en temps réel, à savoir la géolocalisation, la vitesse de conduite, la consommation de carburant…

Et ce n’est pas tout puisque grâce à sa carte topographique spéciale, le F-MAX est capable d’analyser l’état des routes, permettant au véhicule de rouler à des vitesses optimales, réduisant ainsi la consommation de carburant jusqu’à 4%. Il est équipé de plusieurs systèmes d’aide à la conduite tels que le régulateur de vitesse adaptatif, le régulateur de vitesse prédictif, le système de freinage d’urgence, l’aide au démarrage en côte, le contrôle de stabilité électronique…

À noter que Ford Trucks dispose d’une large gamme de véhicules pour répondre aux besoins des professionnels du transport. Cette dernière comprend notamment les tracteurs 4×2, les porteurs 18, 25 et 32 tonnes et les camions de chantiers 6×4 et 8X4.