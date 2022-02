Transport. Un Marocain lance une compagnie aérienne

Dlimi Airlines qui compte lancer ses opérations d’ici la fin de l’été à Dakhla avec deux aéronefs de type Embraer 195-E2. Selon nos confrères du site électronique Air Journal, la demande de cette jeune compagnie a été effectuée auprès de la Direction générale de l’aviation civile marocaine (DGAC) pour un lancement des opérations à l’aéroport de Dakhla avec, à terme, des vols intérieurs vers Casablanca, Marrakech, Agadir et Laayoune.

Il s’appelle Hamza Dlimi et se veut le fondateur de Dlimi Airlines. Une compagnie aérienne marocaine qui vient tout juste de demander auprès l’autorité de surveillance du transport aérien son certificat de transporteur afin de pouvoir réaliser des opérations commerciales de transport de passagers.

Pour autant, les destinations étrangères n’ont pas été oubliées puisque Dlimi Airlines compte poser ses aéronefs sur le tarmac des aéroports de Paris, Marseille et Las Palmas en Europe, mais aussi Dakar, Nouakchott et Nouadhibou en Afrique occidentale. La compagnie qui entend miser sur le tourisme nautique, notamment le kitesurf, afin de drainer vers le Royaume une clientèle intéressée.

S’agissant des deux aéronefs qui composent actuellement la flotte de Dlimi Airlines, ils auraient été pris en leasing selon Hamza Dlimi. Faut-il souligner que Royal Air Maroc détient la majorité des parts de marché à l’aéroport de Dakhla, devant Binter Canarias. Transavia France y propose une liaison saisonnière depuis Paris ; de même que Air Arabia Maroc y est également présent. À noter que l’Office National Des Aéroports aurait d’ores et déjà prévu une extension de l’aéroport de Dakhla qui pourrait alors accueillir par la suite plus d’un million de passagers par an.