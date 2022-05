Un monde dangereux [Par Jamal Berraoui]

Cela a des conséquences incalculables, sur le plan géostratégique, le commerce international et probablement les conflits régionaux, comme on le voit au Mali ou les russes ont supplanté les français précipitant la fin de l’opération Barkhane.

La guerre en Ukraine monopolise tous les écrans. Le plus grave, ce ne sont pas les massacres. Il n’y a pas de guerre propre on le savait, mais les effets durables de ce conflit. L’Occident uni derrière les USA a ressuscité le bloc contre bloc une sorte de guerre tiède et non pas froide.

D’ailleurs le conflit du Sahel n’est pas un conflit mineur, c’est une erreur de le croire. Le fameux G5 n’y arrive pas et le retrait du Mali n’arrange pas les choses. Le terrorisme déstabilise toute la région et menace de s’étendre. S’il réussit à conquérir un territoire, c’est toute l’Afrique qui sera en danger et les ambitions de développement seront réduites. L’Europe n’est qu’à quatorze kilomètres et elle a besoin de commercer avec l’Afrique.

Au Moyen-Orient, les acteurs régionaux, l’Iran, l’Arabie Saoudite, les Emirats et Israël, ont allumé plusieurs feux. La guerre du Yémen n’a aucune issue, parce qu’elle dépend des relations Irano-Saoudienne, le Liban vit une crise existentielle parce que Hizbu-llah hypothèque l’Etat libanais, Israël s’est libéré des accords d’Oslo attisant la violence en Palestine occupée. Plus loin la Somalie est en guerre civile depuis 40 ans, l’Ethiopie et le Soudan sont au bord de la guerre. La Corée du Nord reprend ses gesticulations. En Amérique du Sud, les narcotrafiquants ont inféodé les Etats etc…

Dans cette situation le retour à deux blocs agressifs ne présage rien de bon, les pays dits «illibéraux» créeront un front anti Occident. La guerre que Biden voulait économique contre la Chine passera aussi par les conflits armés.

Devant cette perspective, le Maroc n’a qu’une seule voie, celle qu’il emprunte déjà, rester à distance des blocs, tout en affichant ses valeurs. Ce monde dangereux qui s’annonce ne peut être contenu par l’ONU. Il faut repenser les institutions internationales pour que la stabilité et la paix retrouvent leur place.