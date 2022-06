Un nouveau fabricant de plâtre en vue au Maroc

Ce cinquième acteur se prépare pour entrer également en lice en 2023. Il s’agit de la société Damane Gyspum, qui porte un projet de construction et commercialisation de gypse alpha avec une unité située à la commune Sidi Ettiji (à 40 km au sud-est de la ville de Safi).Cette nouvelle unité devra mobiliser un investissement de plus de 50 millions de DH, avec une seule ligne de production et de conditionnement au démarrage.

Le plâtre est-il en train de devenir l’or des industriels marocains ? En effet, alors que le leader marocain de la fabrication de plâtre, en l’occurrence la Compagnie Marocaine de Plâtre et d’Enduit, vient de lancer un investissement de 200 millions de DH pour étendre ses activités, et qu’un nouvel entrant est dans les starting block avec une unité en phase de test (Gyptec).

Avec l’ensemble des projets en cours, la capacité de production installée dans la région de Safi devra dépasser la barre de 3 millions de tonnes de plâtre par an, ce qui dépasse de loin la capacité d’absorption du marché marocain de la consommation de plâtres pour différents usages.

Il faut dire, que pratiquement tous les acteurs actuels notamment les deux premiers, à savoir CMPE et Lafarge Placo Maroc (Joint-venture entre les deux français LafargeHolcim et Saint Gobain), réalisent une part non négligeable de leur business à l’export sachant que le Maroc dispose des rares réserves en plâtre et en gypse en Afrique (et notamment dans la région de Safi). Quant aux opérateurs du BTP qui sont pour l’instant les premiers consommateurs de plâtre, ils se frottent les mains à voir cette frénésie industrielle autour du gypse, car toute surcapacité installée se traduit généralement par la baisse des prix. A suivre.