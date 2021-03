Marjane Holding poursuit le développement de son réseau avec l’ouverture d’un nouveau Marjane Market à Dar Bouazza El Menzeh. Cette inauguration porte à 51 le nombre de magasins Marjane Market lancés par la Holding depuis la création du concept en 2018.

Ce nouveau Marjane Market a nécessité un investissement de 20 millions de dirhams, et a permis la création de 70 emplois directs et indirects. Présent dans 21 villes sur le territoire, Marjane Market compte à ce jour près de 2 000 salariés.

La nouvelle expérience du Marjane Market de Dar Bouazza El Menzeh apporte, « une offre traiteur riche en qualité (le Lilly’s appartenant au groupe Cabestan et d’autres maitres traiteurs de référence) et en variété, un marché chaleureux, un espace terroir proposant des produits de coopératives issues de l’économie solidaire et une nouvelle allée consacrée aux produits bios et bien-être. Ce nouveau magasin élargit sa gamme de pains spéciaux ainsi que sa gamme pâtisserie et propose même un espace de glaces artisanales », souligne le groupe dans un communiqué.

Un food court sera bientôt ouvert à l’étage offrant de nouvelles expériences culinaires à Dar Bouazza, fait savoir la même source.

