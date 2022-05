Un spécialiste espagnol de la transformation digitale arrive au Maroc

Lire aussi | L’Université Mohammed V de Rabat lance un nouveau cycle ingénieur

Aussi, grâce à un partenariat déjà signé avec la Faculté des Sciences de Tétouan et après avoir soupesé les compétences d’une centaine de candidats, Babel Maroc a déjà recruté une demi-douzaine d’étudiants finissant leurs parcours académiques pour une expérience rémunérée de six mois conjuguant formation professionnelle et prestations effectives pour le compte de clients de Babel. A terme, la filiale marocaine devrait atteindre une trentaine de salariés au vu du potentiel de développement du marché marocain.

Après la péninsule ibérique (où le groupe dispose de plusieurs centres en Espagne et au Portugal), l’Amérique Latine (Chili et Mexique) et les Etats Unis, BABEL Sistemas de Información fait à travers son bureau casablancais son premier pas africain. Avec plus de 2000 salariés, la société a facturé en 2021 quelque 104 millions d’euros (plus de 1,1 milliard de dirhams) ce qui la range au rang des premières SSII espagnoles. Quant à OutSystems, elle incarne une des rares solutions qui combinent la puissance du développement low-code avec des capacités mobiles avancées, permettant le développement visuel d’applications entières qui s’intègrent facilement aux systèmes existants.