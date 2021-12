Une nouvelle chaîne de cafés glaciers rêve de détrôner Oliveri

Quelques semaines après l’inauguration de son premier point de vente en plein Boulevard Ghandi à Casablanca, la nouvelle chaîne de cafés Dupont s’apprête à passer à la vitesse supérieure. En effet, cette marque maroco-marocaine s’apprête à inaugurer deux autres points de vente à la capitale économique du pays, l’un dans le centre commercial Casa Marina et l’autre pas loin du Boulevard d’Anfa au quartier Racine dans une ruelle très prisée par les commerces.

L’objectif du promoteur, à savoir la société Chocomall, est d’instaurer une chaîne de cafés glaciers qui se démarque par son offre sobre et bien étudiée et son intégration industrielle, sachant que l’unité industrielle du groupe située à Bouskoura est déjà équipée d’un matériel aux meilleurs standards internationaux pour fabriquer une glace artisanale de haute qualité.

Lire aussi | Le roadshow sur l’agrégation agricole nouvelle génération fait escale à Casablanca

L’objectif de Chocomall est d’atteindre dès 2022, une dizaine de points de vente et concurrencer sur ce créneau les deux autres chaines au concept plus ou moins proche, à savoir Venezia Ice et du leader incontesté Oliveri. Pour l’instant, rien ne filtre sur l’enveloppe de l’investissement projeté, mais de sources proches du dossier, Chocomall devra investir pas moins de 40 MMAD après les 20 MMAD déjà engagés à ce stade.

Lire aussi | Melilla espère bénéficier de l’Opération Marhaba 2022

Sur son chemin, la nouvelle enseigne aura à croiser le fer avec Venezia Ice qui avait atteint un moment, une trentaine de points de vente (grâce notamment à la franchise) et Oliveri, le glacier le plus ancien (plus de 60 ans d’existence) et qui compte plus d’une quinzaine de cafés à travers le pays.