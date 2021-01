Vaccin anti-Covid : la RAM est prête pour le transport

La campagne de vaccination anti-covid est imminente. Et le transporteur aérien national est d’ores et déjà prêt pour le transport des vaccins commandés par le royaume. Les détails.

Le Maroc lancera incessamment sa campagne nationale de vaccination anti-covid et toutes les parties prenantes sont totalement mobilisées. En ce qui concerne le transport des vaccins, on apprend que la Royal Air Maroc (RAM) s’est d’ores et déjà équipée pour assurer ce volet selon les normes et conditions requises. Le transporteur aérien national renforce, en effet, son offre de service pour le transport aérien de produits pharmaceutiques dans une chaîne de froid sécurisée, avec la récente signature d’un Global Master Lease Agreement (MLA) avec Envirotainer, leader mondial des solutions sécurisées de chaîne de froid pour la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique.

Notons que cet accord permet à la compagnie nationale de pouvoir désormais proposer à ses clients « des options de location à la demande de conteneurs à température contrôlée, dont le conteneur Envirotainer® RAP t2 et le conteneur Envirotainer RAP e2 ». « En ces temps difficiles, soutenir la communauté pharmaceutique est à la fois un devoir et une responsabilité. En choisissant Envirotainer comme partenaire pour la location active de conteneurs, nous équipons nos clients de tous les outils nécessaires pour réussir la livraison de la cargaison la plus vitale qui soit, en particulier dans les circonstances actuelles, où la lutte contre la pandémie est et doit rester une priorité pour tous », a souligné Salim Quouninich, vice-président du fret chez Royal Air Maroc, dans un communiqué. Pour rappel, le Maroc a commandé deux vaccins (Sinopharm et AstraZeneca).

« Avec la pandémie en cours et la nécessité pour toutes les parties prenantes de travailler ensemble pour expédier non seulement les vaccins imminents COVID-19, mais également pour maintenir les expéditions de tous les autres médicaments vitaux, c’est formidable d’accueillir Royal Air Maroc comme partenaire d’Envirotainer », a, pour sa part, assuré Eddy Cojulun, directeur des ventes chez Envirotainer.