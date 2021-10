Valeur marchande des équipes nationales. Le Maroc 4ème africain et 22 ème mondial

Le site Transfermarkt, qui propose la plus grosse base de données en accès libre de la planète foot, a dévoilé son classement mondial des nations les plus chères en termes d’effectifs. La sélection marocaine de football arrive en quatrième position au niveau africain et 22 ème à l’échelle mondiale. Les détails.

Le site spécialiste des transferts et des valeurs marchandes (clubs, joueurs, équipes nationales) TransferMarkt, a placé le Maroc dans le top 25 des nations les plus chères au monde.

Une liste de 100 équipes dont l’Angleterre occupe la première place et les requins bleus du Cap-Vert la dernière. L’Angleterre domine le classement avec un effectif de joueurs qui pèsent lourds dans le marché des transferts comme Harry Kane (120 millions d’euros), Jadon Sancho (100 millions d’euros), Raheem Sterling (90 millions d’euros) ou encore Mason Mount (75 millions d’euros),…La valeur totale de cette équipe est estimée à 1,18 milliard d’euros. Le podium est complété par la France des Champions du Monde (2ème : 1,07 milliard d’euros) et la Squadra Azzurra, championne d’Europe (3ème : 916 millions d’euros).

Dans le top 25 de ce classement mondial, figurent quatre gros effectifs du continent africain. Il s’agit des Lions de la Téranga du Sénégal, des Eléphants de la Côte d’Ivoire (17ème mondial), des Green Eagles du Nigéria (21 ème mondial) et des Lions de l’Atlas du Maroc (22 ème mondial).

Le premier cité occupe la 14ème place du classement avec une équipe estimée à 316 millions d’euros. Une somme qui s’explique par la présence de joueurs tels que Sadio Mané (85 millions d’euros), Kalidou Koulibaly (48 millions d’euros) ou encore d’Edouard Mendy (30 millions d’euros).

Lire aussi | Liquidité bancaire. Le déficit se creuse

Le Maroc, quant à lui, 4 ème africain et 22 ème mondial, possède un riche effectif avec l’un des joueurs africains les plus en vue. Il s’agit bien d’Achraf Hakimi dont la valeur marchande est estimée à 70 millions d’euros. L’estimation totale de l’effectif des Lions est de 229 millions d’euros avec des stars aux noms de Youssef En-Nesyri (48 millions d’euros), Yassine Bono (18 millions d’euros)…

Il faut souligner que si seulement 24 joueurs des sélections nationales sont comptabilisés pour chaque équipe nationale, l’absence de Hakim Ziyech et de Noussair Mazraoui, a tiré un peu vers le bas la valeur marchande des Lions de l’Atlas.

Pour rappel, les prix des joueurs, en partie indexé sur les performances, dépend en effet de plusieurs autres critères : poste, âge, situation contractuelle, image…

Le site Transfermarkt propose une évaluation de la valeur des footballeurs basée sur la production participative, ou « crowdsourcing » -contrairement aux estimations qui se basent sur un algorithme, comme celles du Centre International d’Etude du Sport (CIES).

Des milliers de bénévoles participent ainsi au calcul de la valeur des joueurs. De fait, les compétitions très suivies, comme la Premier League en Angleterre ou la Liga espagnole, recueillent bien plus de contributions qu’un championnat moins important, et l’évaluation du prix de ceux qui y évoluent est donc plus précise.

Les effectifs des nations les plus onéreuses jouent en grande majorité dans des grands championnats.

Lire aussi | Nomination de Staffan de Mistura. L’effronterie algérienne [Par Lahcen Haddad]