Wydad de Casablanca. Houcine Ammouta promu entraîneur

Quatre ans après avoir quitté le club, Houcine Ammouta réintègre le vestiaire du WAC. C’est ce qu’a annoncé le club via sa page Facebook. Toujours est-il que le staff dirigeant n’a pas précisé la durée du contrat signé avec son nouvel entraîneur.

Objectif pour le nouveau coach : permettre au WAC de rester leader au niveau national et continental. Rappelons que le technicien marocain avait entraîné le Wydad de Casablanca entre 2017 et 2018 et avait remporté avec le club le championnat de football du Maroc, mais aussi la Ligue des Champions de la CAF, après avoir battu le club égyptien Al Ahly. Le 9 janvier 2018, il quittait le WAC, peu de temps avant la Supercoupe 2018, remportée face au TP Mazembe (1-0).