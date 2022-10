Zouhair Bennani et Chakib Alj rachètent Orientines

La famille El Hariry a cédé la société Orientines qu’elle a fondée en février 2001. Le repreneur n’est autre qu’Atelier Croc Maroc, une joint-venture, créée par Retail Holding et Cap Holding, et opérant dans le secteur très porteur de la boulangerie et viennoiserie industrielle.

La société Atelier Croc Maroc, entité créée en mars 2021, spécialisée dans la boulangerie et pâtisserie industrielles, détenue à part égale par Cap Holding et Retail Holding représentées respectivement par Chakib Alj et Zouhair Bennani, viennent de racheter la société Orientines, opérant dans la fabrication et distribution de pâtisseries marocaines traditionnelles emballées.

Dirigée par Chakira Hakima El Hariry, Orientines est également, de son côté, devenue au fil des années un fournisseur de référence dans le domaine de la pâtisserie marocaine traditionnelle emballée. En effet, l’entreprise a su moderniser et donner aux valeurs gastronomiques marocaines une dimension internationale tout en préservant la saveur authentique de cet artisanat culinaire ancestral.

C’est ainsi que Atelier Croc Maroc a absorbé la totalité de la Société Orientines pour compléter son offre et ainsi pouvoir proposer à ses clients du snacking et des gâteaux marocains de qualité, aux côtés des catégories de boulangerie et autres viennoiseries.

Pour l’instant rien ne filtre sur le montant de la transaction conclue avec la cédante la famille El Hariry. « Un montant d’un commun accord a été convenu avec Mme Hariry, récompensant ses efforts pour avoir mis en place une gamme marocaine aux standards internationaux. Le deal ne s’est pas résumé à définir une valorisation de l’entreprise mais plutôt à définir une stratégie commune avec l’accompagnement de Mme Hariry dans la durée, pour continuer à travailler ensemble et dépasser les obstacles rencontrés pour lever encore plus haut cette marque et en faire une référence mondiale », nous dit-on du côté de l’acquéreur.

En tout cas, cette acquisition devra servir non seulement la centaine de supermarchés et hypermarchés détenus et exploités par Retail Holding (le bras armé du groupe dans la distribution alimentaire), mais également le marché marocain et l’export.

En attendant, à en croire Atelier Croc Maroc, la refonte totale de la stratégie a été dessinée, et les préparations sont en cours pour pouvoir faire bénéficier effectivement Orientines du réseau Carrefour. L’ensemble du marché moderne et traditionnel national est concerné par ce redéploiement. Par ailleurs, ajoute l’acquéreur, un plan d’action bien ambitieux est également prévu pour renforcer la présence d’Orientines en Europe et en Amérique du Nord, rappelant que l’unité de production est certifié HACCP et FDA. « Un investissement important sur le volet technologique est à l’étude pour industrialiser la production tout en maintenant le niveau de qualité élevé, au côté d’un investissement en campagne de communication à l’international avec l’accompagnement de Morocco Foodex pour donner le maximum de chance à la marque à travers le monde », affirme-t-on auprès d’Atelier Croc Maroc.