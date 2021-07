Acteurs de l’affichage publicitaire urbain. une citoyenneté chevillée à l’âme

En ces temps de mobilisation générale des institutions et de toutes les forces vives du pays pour réussir la sortie de la crise actuelle du Covid-19 qui semble encore loin d’être définitivement derrière nous, l’association marocaine des sociétés d’affichage publicitaire (AMAP) se démarque par son civisme constant et son sens du devoir qui ne se dément point.

En effet, alors que la campagne de vaccination entame un virage important devant mener le pays au sortir de l’été vers un taux de vaccination d’au moins 50% de la population des adultes, l’association qui regroupe l’essentiel des opérateurs du secteur continue de mettre à disposition du Ministère de la Santé, et à titre gracieux, plusieurs centaines de faces d’affichage partout au Maroc pour les besoins de sensibilisation et d’information à l’endroit du citoyen quant au déroulement de cette campagne. L’association a été également sollicitée il y a quelques jours pour une campagne lancée par le ministère afin de sensibiliser à nouveau le grand public sur le risque de contamination au Covid-19.

Une action qui fait suite à d’autres libéralités à l’actif de l’AMAP depuis le déclenchement de la crise sanitaire en mars 2020 notamment en répondant présent, dès les premières heures, aux sollicitations aussi bien du même Ministère de la Santé que des communes et autres collectivités territoriales pour l’utilisation des panneaux publicitaires aux fins de sensibilisation aux mesures de distanciation et de gestes barrières voire pour d’autres sujets connexes d’intérêt général.

Et quand on sait que les séquelles du confinement en 2020 et du gel prolongé qui s’ensuivit des budgets d’affichage urbain de la part des annonceurs, sont encore loin d’avoir cicatrisées chez les acteurs de l’affichage urbain, on réalise l’ampleur du sacrifice non négligeable que de telles actions citoyennes incarnent.