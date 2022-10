Al Akaria développement diversifie ses activités

Al Akaria développement dévoile sa nouvelle feuille de route et présente ses nouvelles offres. L’entreprise spécialisée dans la réalisation d’ensembles résidentiels et de lotissements a développé une plus large offre immobilière pour un investissement d’un milliard de dirhams. Détails.

Dans ce sens, l’assemblée a discuté de la partie financements, en traitant de la thématique sur comment le financement peut-il soutenir le secteur de l’immobilier ? Cette problématique a été traitée par Karim Gharbi, Partner Exécutive Directeur à CFG Bank, qui est, au passage, le partenaire financier d’Al Akaria Développement.

Un autre sujet tout aussi important a été également au centre du débat. Il concerne la qualité spécialement lors de la livraison des biens aux acquéreurs. Une thématique qui a été expliquée en détail par Mohamed Lazim, fondateur de Damane Bayti et CEO du cabinet GUI4.

Et enfin, la VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement), un sujet central et souvent polémique, a été expliquée par Me Hicham Rahmouni, notaire à Casablanca. Au terme de cette réunion, Mehdi Alj, DGA d’Al Akaria Développement, a dévoilé la nouvelle stratégie de développement du groupe basée sur une diversification de ses actifs immobiliers.

Naissance de 4 nouveaux pôles

Ainsi, le Groupe immobilier vient de mettre en place, en parallèle à son activité historique et principale de logements résidentiels, quatre nouveaux pôles de développement qui sont articulés autour des secteurs clés suivants : industrie, santé, appart-hôtels et retail.

Reda Halify, directeur général d’Al Akaria Développement a déclaré, dans ce sens, qu’« à l’aube de nos 25 ans d’existence, la diversification de nos métiers est au cœur de notre nouvelle stratégie de développement qui permettra de répondre davantage aux nouveaux besoins du marché. D’ici la fin de l’année, nous allons lancer cinq nouveaux projets résidentiels qui impliqueront un investissement d’un milliard de dirhams sur la période 2023 – 2024».

« Par ailleurs, nous développons actuellement des offres liées au secteur de la santé, à travers la construction d’un centre médical et d’une clinique à Dar Bouazza opérationnels prochainement », précise ce dernier.

Nouvelle identité visuelle

Et pour accompagner pleinement sa nouvelle stratégie, le Groupe vient d’opérer un changement de son identité visuelle. Fruit d’une réflexion stratégique menée par les dirigeants d’Al Akaria Développement, la nouvelle identité visuelle du Groupe symbolise les efforts engagés par ce dernier en vue de consolider l’extension de ses projets à travers les grandes villes du royaume. Elle illustre également la nouvelle dynamique de transformation organisationnelle que connaît le Groupe, en plus de refléter ses valeurs de proximité, d’engagement et d’innovation.

A noter que le promoteur continue à développer des projets immobiliers résidentiels d’envergure, comme les projets Next House, avec notamment le lancement de la 3ème tranche de Next House Casa Anfa. Next House porte la signature haut standing du Groupe et propose un style de vie innovant permettant à Al Akaria Développement de s’imposer comme l’un des leaders incontestés de l’immobilier au Maroc.