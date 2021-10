ALD Automotive Maroc fait son bilan et dévoile ses ambitions futures

ALD Automotive Maroc vient fraîchement de souffler ses vingt ans de présence dans le Royaume. L’occasion pour le spécialiste de la location longue durée, qui entend poursuivre son développement, de dévoiler quelques grandes lignes de sa stratégie future.

Avec une flotte de plus de 10 300 véhicules et un portefeuille qui dépasse les 700 clients, ALD Automotive Maroc confirme sa position de leader dans le segment de la location longue durée (LLD). «Depuis sa création en 2001, ALD Automotive a œuvré pour mettre à disposition des entreprises, des solutions de mobilité adaptées à leurs besoins en s’appuyant sur la qualité de service et l’innovation, ce qui la classe dès 2004 au 1er rang du marché», a expliqué, en amorce de son allocution à l’occasion d’une conférence de presse nationale Tachfine Bekkari.

Selon le PDG d’ALD Automotive Maroc, c’est en 2018 que le cap des 10 000 véhicules composant la flotte du spécialiste de la LLD a été atteint. Du coup, ce dernier a non seulement conforté sa position de leader, mais également conquis de nouveaux clients grâce à la pertinence de son modèle de gestion, à en croire M. Bekkari.

Pour mémoire, ALD Maroc durant ces dernières années a adopté une stratégie de développement axée sur le déploiement de nouveaux outils de gestion et sur le lancement de services innovants pour répondre à l’ensemble des exigences en matière de mobilité automobile. Une stratégie payante permettant à l’opérateur d’afficher à ce jour d’excellents résultats.

Par ailleurs, la digitalisation a constitué également un levier de développement selon Tachfine Bekkari qui a mis en exergue les dernières innovations technologiques. «Le groupe ALD a mis en place des outils digitaux performants à destination de ses clients afin de leur permettre un accès direct à des rapports de flotte détaillés et de disposer d’une vision d’ensemble en temps réel», a-t-il ajouté.

Le spécialiste de la location longue durée précise s’être basé sur l’étude des diagnostics obtenus par le biais des différentes interactions avec ses clients ainsi que leurs appréciations pour leur garantir une meilleure qualité de service. Et pour y parvenir, ALD a mis le paquet ; en effet, il s’est vu certifié ISO 9001v2008 en 2003 et ISO 9001v2015 en 2018.

Par ailleurs, plusieurs actions sont venues ponctuer, sinon renforcer cette stratégie de développement en matière de services comme le déploiement de Salesforce en 2014 pour une gestion 360° de la relation client, mais aussi, la création d’un service dédié à la relation client. Il faut y ajouter le renforcement du parc de véhicules de remplacement, la mise en service d’un réseau de prestataires agréés sur tout le territoire, en plus de la mise sur pied d’enquêtes de satisfaction.

Des efforts qui, selon M. Bekkari, ont permis à ALD de décrocher le titre «Élu service client de l’année» et durant trois années consécutives, à savoir 2018, 2019 et 2020. Toujours est-il que l’opérateur n’a nullement l’intention de se reposer sur ses lauriers puisqu’il compte affûter ses ambitions de conquête à travers un nouveau plan stratégique de développement baptisé »Ambitions 2025. «Voyez-vous, la location longue durée occupe désormais une place importante dans les solutions de mobilités offertes aux entreprises et présente encore un fort potentiel de développement», dira Tachfine Bekkari.

Quoi qu’il en soit, ALD Automotive souhaite s’appuyer sur ce potentiel pour développer les quatre piliers stratégiques qu’il s’est fixé, à savoir les clients, la croissance, la responsabilité et la performance.