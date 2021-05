Avec l’usine de Oujda, l’ONDA cherche à diversifier ses sources de revenus

Ayant une industrie à croissance rapide, le Maroc cherche maintenant à ajouter des installations de fin de vie à son portefeuille de services liés aux aéronefs, souligne simpleflying.com.

L’Office national des aéroports (ONDA) a lancé un appel d’offres pour la construction et l’exploitation d’un terrain de 10 hectares près de l’aéroport d’Oujda d’Angad qui servira à installer, stocker, démonter et recycler les avions. Un moyen pour l’ONDA pour diversifier ses sources de revenus et maximiser ses résultats financiers. L’aéroport d’Angad est à environ 12 kilomètres au nord d’Oujda et à 600 kilomètres au nord-est de Casablanca. Les compagnies aériennes nationales Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc sont les plus gros utilisateurs de l’aéroport. Diverses compagnies aériennes européennes pour la plupart à bas prix l’utilisent, plusieurs sur une base saisonnière. Pendant la seconde guerre mondiale, l’aéroport servait de base militaire pour les forces britanniques et américaines pendant la campagne nord-africaine. Les deux pistes scellées d’Oujda mesurent 3000 mètres de long, ce qui signifie que les plus gros avions destinés à l’usine peuvent atterrir en toute sécurité.

Lire aussi | Sanlam va acquérir une participation supplémentaire de 22,8% dans Saham Assurance Maroc

Plus d’un an après le début du ralentissement des voyages, l’ONDA arrive-t-il un peu en retard avec la future usine d’Oujda ? Probablement pas. Pas plus tard qu’en février, environ un tiers de la flotte mondiale de l’aviation commerciale est restée en panne. Les experts prévoient qu’il faudra encore plusieurs années pour que l’industrie du transport aérien se rétablisse complètement. Même dans ce cas, la composition des flottes aériennes ne sera plus ce qu’elle était. Le ralentissement des voyages a accéléré le retrait des anciens gros-porteurs, en particulier ceux à quatre moteurs comme les Airbus A340 et les Boeing 747. Alors que les compagnies aériennes peuvent remettre en service bon nombre de leurs petits avions mono-couloirs, les avions les plus gros et les plus anciens doivent aller quelque part. Laisser les avions stationnés dans les aéroports des grandes villes est une proposition coûteuse. Oujda coche quelques-unes des cases commerciales du stockage d’avions avec sa proximité avec l’Europe et son climat sec et à faible humidité favorable aux avions.

Lire aussi | Habitat et Urbanisme : Nouzha Bouchareb signe plusieurs conventions avec les acteurs de la région Fès-Meknès

De nos jours, de nombreux avions à gros porteurs indésirables existent, mais le marché des gros porteurs d’occasion est restreint. La plupart des Boeing 767 et Airbus A340 indésirables d’Europe ont peu de chances de trouver une seconde vie en volant pour un autre transporteur. Cela signifie que leur valeur résiduelle réside dans le recyclage des pièces et la ferraille. Alors que l’ONDA envisage un contrat initial de 10 ans avec des options de renouvellement, une section de l’aéroport d’Oujda d’Angad pourrait abriter une pile de métal pour avions en décomposition plutôt que des avions stationnés parfaitement conservés et entretenus. Dans les deux cas, c’est potentiellement de l’argent facile pour l’ONDA.