Badia Jabrane, Directrice pédagogique de l’UM6P

Tout portait à croire, dès son plus jeune âge, que Badia Jabrane ferait de sa passion une véritable vocation. En témoigne son parcours professionnel bien tracé et réussi qui s’est articulé autour des métiers de la santé. Brillante élève depuis le collège, cette Franco-Marocaine a toujours exprimé son souhait de devenir infirmière. Un métier qui l’a intriguée et interpellée à la fois, alors qu’elle observait justement une infirmière libérale venue prodigeur des soins à domicile à des personnes âgées de son entourage. Il n’en fallait pas plus pour la décider à endosser la blouse blanche. Peu après un baccalauréat littéraire obtenu en 1994, elle débute sa formation d’infirmière. Diplôme en poche, elle effectue sa première expérience professionnelle dans un hôpital gériatrique. D’ailleurs elle fera toute sa carrière d’infirmière dans ce même établissement 11 années durant. Mais le parcours de Badia Jabrane connaîtra une tout autre issue.

Sous les conseils avisés de sa direction, elle passe le concours de cadre de santé. Et c’est durant sa formation à l’hôpital Sainte Anne à Paris qu’elle se découvre une tout autre passion, celle de l’écriture. Major de sa promotion, détentrice d’un Master en Sciences de l’éducation, elle obtient les félicitations du jury pour son mémoire intitulé « Soigner quand il n’y a plus rien à faire ».

De quoi encourager Badia Jabrane à prendre sa plus belle plume et à publier dès 2012 une série d’ouvrages dédiés aux professionnels paramédicaux aux Éditions Studyrama, devenant ainsi une auteure de référence et se classant régulièrement parmi les meilleures ventes. Forte d’une expérience professionnelle de plus de 17 ans en France, Badia Jabrane regagne le Maroc et se voit nommée en 2014 Directrice des soins dans un hôpital privé Marrakech.

En 2019, elle devient Directrice de l’Académie de développement des compétences et de la promotion professionnelle au sein de ce même hôpital privé de la ville ocre. Depuis 2020, elle occupe le poste de Directrice pédagogique au sein de l’UM6P de Ben Guérir. Quant au statut de la femme cadre dirigeante dans le Royaume, et plus particulièrement dans le secteur de la santé, Badia Jabrane considère « qu’au Maroc, beaucoup de progrès restent à faire dans le secteur sanitaire qui, comme en Europe, se féminise progressivement. Il est grand temps d’intégrer la femme à des postes au sommet de la pyramide. Cette intégration doit également s’accompagner d’une prise de conscience des pouvoirs politiques qui, récemment, se sont exprimés à travers la nomination de six femmes à des postes clés du gouvernement ».