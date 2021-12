Banques. Les crédits à la consommation en hausse de 2,3% en novembre

BAM, qui vient de publier ses indicateurs clés des statistiques monétaires pour le mois de novembre 2021, explique que cette évolution reflète une hausse de 4% en novembre après 3,9% en octobre des crédits aux sociétés non financières privées et une augmentation des prêts aux ménages de 5%.

On note que la ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur non financier fait ressortir une progression des facilités de trésorerie de 9,6% après 8,8%, une baisse des crédits à l’équipement de 1,4% après 1,7% en octobre et un accroissement des prêts à la consommation et des crédits immobiliers respectivement de 2,3% après 1,5% et de 2,8% après 3%.

En ce qui concerne les créances en souffrance, leur rythme de progression annuelle est revenu à 5,8% en novembre après 6,9% en octobre. BAM souligne que dans ces conditions, le taux des créances en souffrance s’est établi à 8,8%.

En glissement mensuel, le crédit bancaire au secteur non financier est resté quasiment au même niveau qu’octobre, avec une hausse des crédits à l’équipement de 0,9% et des prêts à l’immobilier et à la consommation respectivement de 0,2% et de 0,5%, et une baisse des facilités de trésorerie de 1,1%.