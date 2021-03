BMCI accélère sa stratégie de transformation digitale

La banque accélère son programme de transformation et de refonte qui vise à changer son core banking system. Objectif : proposer une série d’offres digitales à la hauteur des attentes d’une clientèle de plus en plus férue de services bancaires digitaux.

BMCI a réalisé un exercice 2020 sous le signe de la résilience. Le groupe bancaire, qui a récemment dévoilé ses performances financières à fin décembre 2020, a en effet enregistré un Produit net bancaire (chiffre d’affaires) stable par rapport à 2019, à un peu plus de 3,2 milliards de DH. « Nos résultats montrent une forte résilience malgré le contexte de crise sanitaire. Ces résultats démontrent l’amélioration de l’efficacité sur laquelle nous travaillons depuis au sein de la banque», a assuré Philippe Dumel, président du directoire de BMCI, faisant observer que le coût du risque, sous l’effet de la pandémie, a augmenté de 104,8% pour atteindre 900 millions de DH. Le résultat net, de son côté, baisse à 156 millions de DH. « Cette résilience de la BMCI a été aussi confirmée par l’agence Fitch qui de nouveau décerné la meilleure note Triple A à la BMCI », a souligné Philippe Dumel.

Lire aussi|L’OCP, la Trade and Development Bank et DLTLEDGERS propulsent le commerce intra-africain via la blockchain

Notons que les dépôts de la banque sont en baisse de 400 millions de DH. Il s’agit d’une baisse volontaire, a indiqué le top management. Les crédits, pour leur part, affichent un repli de 7,3%. « Nos parts de marché sur les crédits sont stables sur l’année 2020 », a rassuré Driss Bensmail, Directeur général Adjoint et membre du directoire de BMCI. Par ailleurs, la banque a poursuivi son programme de transformation et de refonte qui vise à changer le core banking system de BMCI. Il s’agit d’un gros chantier de modernisation de l’infrastructure informatique de la banque dont l’objectif principal est d’accompagner BMCI dans ses nouvelles ambitions à moyen et long terme. « Même la covid-19 n’a pas ralenti notre capacité de transformation, au contraire, elle nous a incités à accéléré la transformation dans le digital », a soutenu Philippe Dumel, ajoutant que la banque a aussi réalisé la constitution de de son OPCI. BMCI planche aussi sur l’ouverture d’agences bancaires nouvelle génération.

Lire aussi| Un nouveau Marjane Market à Dar Bouazza