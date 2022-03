Bourse. Les investissements des sociétés cotées en hausse de 26,2% en 2021

Lire aussi | Chari acquiert la ligne de crédit d’Axa Assurance au Maroc pour 22 millions de dollars

On apprend aussi que 9% des investissements ont été drainés par Label Vie suite essentiellement à l’accélération du rythme de développement du Groupe avec l’ouverture de 27 nouveaux magasins en 2021 (après le ralentissement de 2020), et 10% par les Agroalimentaires et Boissons, principalement Mutandis dont les investissements ont porté sur l’acquisition du Brand nord-américain Season.



BKGR fait également remarquer que la dette nette des valeurs cotées (hors financières) s’est allégée de 12,1% à 52,9 milliards de DH à fin 2021. On note que par contributeur, l’opérateur Télécom historique polarise 27% de l’encours global suivi par les immobilières avec 17%, Taqa Morocco (13%) et des opérateurs BTP avec 11%. Par ailleurs, la même source indique que les sociétés cotées ont enregistré des revenus globaux de 251,6 milliards de DH au titre de l’année 2021, en progression de 9,5% par rapport à l’exercice 2020.

« Cette performance est attribuable à un rebond de l’activité des industries (+12,2%) combinée à une hausse du produit net bancaire des financières (+3,7%) ainsi qu’à l’amélioration des primes émises brutes du secteur Assurances & Courtage (+9,1%) », explique BKGR.