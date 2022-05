Bourse. Maroc Telecom lance une opération pour favoriser la liquidité du marché

L’opérateur historique explique que ce programme, approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue le 29 avril dernier, est d’une durée de 18 mois (du 16 mai 2022 au 15 novembre 2023) et fixe à 1.500.000 le nombre maximum d’actions à détenir, soit 0,17% du capital, selon l’Avis n° AV-2022-035 de la Bourse de Casablanca. Notons que le prix maximum unitaire d’achat a été fixé à 185 dirhams et le prix minimum de vente est de 97 DH. Pour renforcer la liquidité du titre, un contrat de liquidité est adossé à ce programme de rachat dans la limite de 20%, soit un maximum de 300.000 actions.

Force est de souligner, que le programme de rachat consiste à intervenir sur le marché de l’action par l’émission d’ordres d’achat et/ou de vente dans l’objectif de favoriser la liquidité de l’action. Maroc Telecom explique qu’ à travers ce programme, l’émetteur ne vise pas la constitution d’un stock de titres afin de procéder ultérieurement à une opération financière ou à une allocation aux salariés, ni l’annulation postérieure des titres rachetés ou la recherche d’un résultat financier. Et qu’il ne s’agit pas non plus d’un soutien du cours en s’opposant à une tendance forte du marché.

