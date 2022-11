Campagne agricole. La production des céréales d’automne atteint 1,1 million de quintaux

La production des céréales d’automne au titre de la campagne agricole 2022-2023 s’est chiffrée à 1,1 million de quintaux, selon le ministère de l’Agriculture.

Lors de son passage à la Chambre des représentants, le 14 novembre, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a expliqué que cette production est composée de variétés appropriées avec des rendements élevés et une qualité garantie, et subventionnée par l’Etat à hauteur d’un tiers du coût de production. Pour la betterave sucrière, la superficie ciblée est de 50.000 hectares, et l’aide destinée aux semences de betterave à sucre est de 1.280 dirhams/hectare. On note aussi concernant les engrais que le marché national sera approvisionné de près de 650.000 tonnes d’engrais de phosphates, avec une stabilité des prix par rapport au niveau de l’année dernière.