Célébration des 60 ans de l’IFC au Maroc. Le vice-président pour l’Afrique entame une visite de 3 jours

L’objectif de cette viste est de célébrer les 60 ans de partenariat entre lFC et le Maroc au profit du développement du secteur privé et de la création d’opportunités et d’emplois dans le Royaume. En marge de la célébration de cet anniversaire, Sérgio Pimenta rencontrera aussi des représentants du secteur privé et de hauts responsables gouvernementaux, dont la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui et la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Lire aussi | Le premier vélo électrique «Made in Morocco» à l’assaut du marché national

On apprend que les discussions porteront notamment sur la manière dont IFC peut soutenir le Nouveau Modèle de Développement, qui vise à renforcer la participation du secteur privé dans l’économie et à promouvoir une croissance verte et inclusive. Pour rappel, au cours des trois dernières années, IFC a investi et mobilisé plus de 733 millions de dollars en faveur d’entreprises marocaines dans les secteurs manufacturier, financier et des infrastructures afin de soutenir la création d’emplois et l’activité économique.

Qui est Sérgio Pimenta ?

Vice-président de la Société financière internationale (IFC) pour l’Afrique, Sérgio Pimenta dirige l’ensemble des opérations de conseil et d’investissement dans la région. Il est à la tête d’un portefeuille d’engagements de 13,3 milliards de dollars et d’une équipe de 700 personnes dont l’objectif est de mobiliser le secteur privé pour relever les défis urgents du développement dans les domaines de la finance, des industries manufacturières, de l’agroalimentaire, des services et des infrastructures.

Lire aussi | Digital. Le belge MolenGeek offre une formation aux jeunes marocains

Précédemment, Sérgio Pimenta était vice-président d’IFC pour le Moyen-Orient et l’Afrique. Il avait occupé auparavant le poste de directeur mondial pour les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’agroalimentaire et des services au sein de cette même société. Il a également été, pendant ses trois ans à Hong Kong, directeur régional d’IFC pour l’Asie de l’Est et le Pacifique. De nationalité portugaise et française, Sérgio Pimenta est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École polytechnique de Paris et d’un diplôme de troisième cycle de l’École nationale des ponts et chaussées de Paris.