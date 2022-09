Le premier vélo électrique «Made in Morocco» à l’assaut du marché national

Un tournant dans l’aventure de la jeune start-up marocaine Cloud Bike qui produit« Telus Bike », le premier vélo électrique « Made in Morocco ». Implantée en 2018 dans zone franche de Tanger, son usine qui fabriquait exclusivement pour l’export, à destination d’une distribution internationale, notamment vers des pays de l’Union Européenne et les Etats-Unis, s’intéresse à son marché domestique. Depuis quelques mois, Cloud Bike distribue ses vélos à assistance électrique (VAE). Sur les réseaux sociaux, certains internautes se demandent pourquoi légitimement la présence de plus en plus de la marque dans les rues de la capitale économique.

L’usine du premier fabricant de bicyclettes électriques au Maroc

Derrière cette pépite marocaine, on retrouve Adam Dadsi son directeur général et Jaafar Mounir Benabbou en tant que directeur marketing et commercial de la marque Telus Bikes. Le premier, après un diplôme décroché au Canada, a longtemps travaillé avec l’un des plus grands fabricants de composants de vélos au monde. Quand au second, il est champion de l’innovation Maroc en 2020 et expert en mobilité électrique. Avec une capacité de 50.000 vélos électriques, l’usine du premier fabricant de bicyclettes électriques dans le Royaume avec ses deux lignes d’assemblage est capable de sortir de son atelier de montage une centaine d’unités par jour. Outre le montage, d’autres ateliers sont dédiés au soudage ou encore à la peinture. La start-up emploie pas moins de 150 salariés. « Nous produisons des vélos électriques de haute qualité avec un taux d’intégration de 65% », souligne Jaafar Benabbou.

La startup propose une dizaine de modèles différents. L’engin est pliable pour un rangement plus facile et un verrou de sécurité sur la batterie Lithium, font partie des solutions mises au point par les équipes de Cloud Bike pour assurer confort et sécurité à leurs clients. Les vélos électriques de la start-up tangéroise possèdent une autonomie de 50 à 100 km selon les modèles. La batterie est chargée à 100% entre 4 heures et 5 heures de temps.

Quant à la gamme de prix des Telus Bike, celle-ci s’étend de 7600 à 11.875 DH. « Logiquement, ces prix devraient répondre aux attentes des clients marocains en termes de prix, et de qualité d’autant plus que la fourchette de prix à l’international se situe à partir de 1500 euros et peut aller jusqu’à 3 000 euros voire plus selon la marque et les options proposées. En plus, nous offrons une garantie, un service après-vente sans compter la disponibilité des pièces », précise Benabbou qui semble satisfait de la qualité du produit et des prestations offertes. Cloud Bike est rentable depuis son premier exercice et son chiffre d’affaires croit d’année en année. « Nous comptons exporter aussi en Afrique subsaharienne là où une demande est identifiée », dit-il.

Jusqu’à l’année dernière, les Marocains achetaient leurs vélos électriques neufs ou d’occasion à partir de l’étranger. Les promoteurs de la première marque marocaine de vélos électriques ont misé sur la carte de la proximité pour la distribution de leur VAE. Ils les écoulent via Jumia, Electroplanet, EMOB Maroc et bientôt Décathlon Maroc. En attendant, Telus Bikes compte lancer dans les prochains jours sur le marché marocain un modèle de vélo électrique spécialement dédié au B to B, notamment pour les services de la livraison et la messagerie.