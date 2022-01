Chery reçoit une dizaine de prix au «China Electric Vehicle Challenge»

Dans le détail, la micro citadine électrique Chery EQ1 et le SUV électrique Chery EQ5 ont remporté à eux deux 10 distinctions, dont le «Best Battery Life Award» et le «Best Fast Charging Ability Award». Depuis sa création en 2014, le CEVR constitue en Chine une épreuve de renom en matière de véhicules à énergies nouvelles. Un événement qui regroupe des experts automobiles et qui s’articule autour de plusieurs évaluations routières.

Dans le détail, les voitures sélectionnées dans le cadre de cet événement doivent effectuer au total 1 145 km, avec par endroit des pics en matière d’altitude pouvant flirter avec les 3 940 m. Le parcours comprend 12 étapes et 13 rubriques d’évaluation techniques, dont celles liées à la charge rapide et à la durée de vie de la batterie, à l’économie d’énergie, au passage à gué, à l’accélération, au freinage, au contrôle, aux défis technologiques intelligents et à la technologie de couverture. Et ce n’est pas tout puisque 5 critères d’évaluation statique liés au confort, à l’habitacle, à l’espace intérieur et au style extérieur sont également pris en compte.

En outre, la compétition met en conditions réelles les utilisateurs des véhicules qui concourent à cette épreuve. L’organisation adopte un plan d’évaluation complet qui combine à la fois la durée de vie et l’économie d’énergie des batteries. Aussi, la notion de vitesse sur des portions routières précises est prise en compte ; de même que l’allumage des feux et le fonctionnement de la climatisation dans l’habitable sont évalués avec soin par les organisateurs. De quoi leur permettre d’apprécier de façon précise, et dans toutes sortes de conditions de roulage, l’autonomie et la fiabilité des véhicules à mobilité propre qui prennent part à ce concours. Des tests complexes qui ont été réalisés sur terrains difficiles avec parfois des conditions météorologiques rudes.

Dans ce contexte, les véhicules de la marque Chery qui ont participé à cet événement se sont illustrés de belle manière. La petite Chery EQ1 a remporté le «Best Endurance Award», affichant une autonomie mesurée de 459 km. Par ailleurs, la micro citadine électrique de la marque chinoise s’est adjugée le prix du «Meilleur effet silencieux», mais aussi du «Meilleur design d’espace» et de la «Meilleure mini voiture électrique».

Parallèlement, le SUV électrique EQ5 de la marque chinoise a remporté le «Best Quiet Effect Award», le «Best Space Design Award» et le «Best Pure Electric Micro Car Award». Grâce à sa capacité de charge rapide, il a régalement raflé le «Best Fast Charging Ability Award», le «Best Water Wading Ability Award» et le «Best Handling Performance Award».

À noter que Chery est profondément impliquée dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle depuis plus de 20 ans, héritant de l’avantage concurrentiel de base de la «Technologie Chery», insistant sur l’innovation indépendante et maîtrisant constamment les technologies de base.