Citroën C5 Aircross : un autre diesel fait son apparition au Maroc

Le Citroën C5 Aircross fait de nouveau parler de lui. Après son arrivée réussie en mai 2019 sur le segment des SUV compacts dans le Royaume, il étrenne une nouvelle motorisation diesel. En effet, l’actuel 2,0 litres HDI de 180 chevaux se voit désormais épaulé par un 1,5 litre HDI de 130 chevaux. De quoi permettre à Citroën Maroc de booster le volume de ventes de son SUV familial.

Mécaniquement, le 1,5 litre BlueHDI se voit associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. De quoi permettre auC5 Aircross de venir jouer un peu plus les trouble-fêtes dans son segment et surtout d’afficher une grille tarifaire très attractive qui débute actuellement à 229 900 DH, le tout assorti d’avantages clients. Tout en rondeur, élégant et sans agressivité excessive, le style extérieur de l’engin fait toujours bonne impression. Via les « Packs Color» disponibles en option, la carrosserie peut être personnalisée avec des inserts colorés sur le bouclier avant et sur les «airbumps», sans compter que l’on peut opter aussi pour de jolies barres de toit.

L’un des points forts de ce SUV, c’est son habitabilité. Il fait partie des plus spacieux de sa catégorie. À bord, le moelleux des sièges est très agréable et les occupants aux places arrière n’ont pas été oubliés ! Ils disposent de trois sièges individuels coulissants. De quoi moduler à loisir l’espace aux jambes. Pour ce qui est du volume du coffre, il fait partie, lui aussi, des meilleurs de la catégorie avec un volume oscillant entre 580 et 720 litres.

Il va sans dire que le C5 Aircross dispose d’équipements de confort et de sécurité parmi les plus en vogue du moment ; outre la tablette tactile de 8 pouces à écran capacitif sur toutes les versions, et le combiné numérique TFT de 12,3’’ (de série sur les versions Feel et Shine), il intègre un large éventail de technologies au rang desquels la caméra de recul (de série sur Feel et Shine). Toujours selon les finitions disponibles, d’autres technologies de connectivité viennent agrémenter l’ensemble, dont la «Citroën Connect Nav», la fonction «Mirror Screen», voire la recharge sans fil pour smartphone.

Un diesel accessible en prime

Toujours est-il que la réputation du 1,5 litre BlueHDi de 130 chevaux n’est plus à faire. Il remplit parfaitement sa mission sous le capot du C5 Aircross. Aussi, ses performances sont suffisantes avec, en prime, des accélérations correctes et des reprises satisfaisantes. Le C5 Aircross qui dispose d’un châssis efficace qui privilégie surtout le confort. Côté amortissement, il frôle le sans-faute grâce à ses amortisseurs à butées hydrauliques. Les chaussées déformées, les imperfections de la route, ne sont pour lui que des formalités.

Désormais, le Citroën C5 Aircross a plus d’une corde à son arc dans le Royaume. Outre ses vertus familiales et sa liste d’équipements de confort et de sécurité bien fournie, il avance un nouvel argument de taille ; à savoir celui de son petit diesel qui lui permet de profiter d’un très bon rapport prix/équipements.