CodinGame 2021 : l’école «1337» du groupe OCP 4ème au classement mondial

Une belle consécration pour l’école de programmation «1337». Pour l’année 2021, CodinGame spring challenge 2021 dévoile le classement des meilleures écoles participantes. Pour ce dernier, 16882 CodinGamers venant de 270 écoles, ont été enregistrés pour ce défi.

Au sein du top 100 mondial des universités participantes, on retrouve l’école « 1337 » basée à Khouribga qui s’est distinguée de fort belle manière en se classant 4ème école mondiale derrière l’Université de Wrocław (Pologne), classée 1ère, l’école « 42 » Paris 2ème et l’Université Claude-Bernard Lyon 1, 3ème. Pour rappel et lors de sa première participation, l’école « 1337 » s’était classée 17ème au classement mondial. Pour Hind Bernoussi, chargée de communication de l’école « 1337 » ce résultat est principalement dû à la « motivation et l’engagement des étudiants dans leur projet mais aussi à leur talent ».

La plateforme Codingame est un site consacré à la programmation informatique ludique. L’objectif de cette plateforme est de permettre aux développeurs d’améliorer leurs compétences en continu et ce en résolvant les problèmes de code les plus motivants et en échangeant avec les meilleurs programmeurs du monde. La plateforme organise chaque année jusqu’à 2 compétitions qui regroupent environ des participants du monde entier émanant d’universités et écoles réputées et même d’entreprises. Le but de la compétition est de programmer un bot, une intelligence artificielle, qui va s’affronter avec d’autres bots sur le thème d’un jeu.

Créé et parrainé par L’OCP, 1337 est la première école à offrir une formation informatique au Maroc, entièrement gratuite, ouverte et accessible à toute personne âgée de 18 à 30 ans. Pas besoin de diplôme en informatique, ni d’avoir suivi une formation approfondie en informatique. Le seul critère d’admission est la créativité.

L’approche pédagogique de Treize, Trente-Sept, unique en son genre, est basée sur le Peer-Learning. Il s’agit d’un mode de fonctionnement participatif permettant aux étudiants de libérer leur créativité à travers un apprentissage par projet. Pour former les futurs codeurs de demain, l’école a dû créer un nouvel environnement d’apprentissage. Un environnement amusant, passionnant et en rupture avec la vision restrictive que le grand public peut en avoir.