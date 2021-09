Conseil des régions. El Khattat Yanja du Parti de l’Istiqlal réélu à la tête de Dakhla-Oued Eddahab

Il maintient son fauteuil. El Khattat Yanja du Parti de l’Istiqlal a été réélu le 17 septembre président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab.

Il a été réélu à la majorité absolue, en obtenant 29 sur les 33 voix que compte le Conseil régional. Notons que le Parti de l’Istiqlal a dominé les élections régionales du 08 septembre en décrochant 11 sièges du Conseil de la région, suivi du Rassemblement national des indépendants (RNI) qui a obtenu 7 sièges, le Mouvement populaire (5) sièges et le Parti du progrès et du socialisme (3).

Le Parti authenticité et modernité (PAM) et le parti Al Amal ont obtenu 2 sièges chacun, tandis que l’Union constitutionnelle (UC), le Parti de la société démocratique (PSD) et le Parti démocrate national (PDN) ont remporté chacun un seul siège.

