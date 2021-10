Un leader mondial de la télémédecine s’installe Au Maroc

Au cours d’un webinaire consacré à la présentation des opportunités commerciales et d’investissement qui s’offrent aux entreprises marocaines en Israël, le président du Conseil d’Affaires Maroc-Israël, Steve O’hana a annoncé ce mardi 26 octobre q’un des leaders mondiaux de la télémédecine s’implantera bientôt au Maroc.

Il s’agit d’une annonce de taille. Au cours des débats d’un webinaire organisé par le patronat israélien, l’Israeli Employers Business Organization (IEBO), qui vient une nouvelle fois prouver que les relations économiques et commerciales entre le Maroc et Israël sont promises à un bel avenir, a annoncé « l’implantation en cours au Maroc d’un des leaders mondiaux de la télémédecine [qui] en est un des exemples vivants », a déclaré Steve O’hana, en se félicitant, tout comme les autres participants à cette visioconférence, de l’engouement dont font preuve les investisseurs des deux pays.

Selon Le360, ce leader de la télémédecine serait. Amwell. Egalement connu sous le nom d’American Well, une société de télémédecine dont le siège est à Boston, dans le Massachusetts, et qui est cotée au Nasdaq (Bourse de New York). Amwell a été fondée en 2006 par les frères Ido et Roy Schoenberg. Ces deux entrepreneurs américano-israéliens ont grandi dans un village près de Jérusalem et leur entreprise est aujourd’hui forte d’une présence internationale, grâce à un partenariat noué avec Meuhedet, troisième plus grande compagnie d’assurance-maladie en Israël.

La plateforme Amwell, qui offre une solution numérique complète de prestation de soins, fournit à ses clients (des régimes d’assurances-maladie, des gouvernements) les outils nécessaires pour mettre en place de nouveaux modèles de soins pour leurs patients et leurs membres affiliés. «Au-delà du bilatéral, la coopération économique maroco-israélienne peut donc s’inscrire dans une approche multilatérale, afin de pénétrer ensemble de nouveaux marchés où chacun de nos pays est présent et compétitif», a souligné Steve O’hana, au cours de ce webinaire.

Selon le président du Conseil d’Affaires Maroc-Israël, «notre collaboration peut s’élargir à plusieurs secteurs d’intérêt commun identifiés tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, l’eau, l’industrie, le tourisme, l’éducation, les nouvelles technologies, l’innovation et la cybersécurité».

Lors de ce webinaire de l’IEBO, Steve O’hana a également fait savoir qu’un outil électronique sera lancé avant la fin de l’année, et permettra de faciliter davantage l’accès à l’information, de même que de favoriser l’échange entre les deux communautés des affaires.