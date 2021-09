Coronavirus. Le ministère de la Santé dément la validité d’un rapport sur de nouvelles mesures

Le ministère de la Santé dément catégoriquement la validité d’un rapport, qui circule sur les réseaux sociaux, affirmant que de nouvelles mesures ont été prises après l’amélioration de la situation épidémiologique.

Dans un communiqué officiel diffusé le 14 septembre, le ministère de la Santé « nie l’authenticité des informations contenues dans un rapport fabriqué de toutes pièces diffusé sur les réseaux sociaux et les groupes de discussion fermés, qui a été attribué au ministère de la Santé, au ministère de l’Intérieur, au ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique ».

Notons que ledit document « comprend de fausses allégations » sur la prise d’un ensemble de mesures suite à « une amélioration des indicateurs de la situation épidémiologique dans notre pays ». Le ministère de la Santé exhorte ainsi les citoyennes et citoyennes à ne pas suivre ces rumeurs malveillantes et encore moins les propager. Le ministère confirme aussi que les décisions qui sont prises sont annoncées et publiées par ses canaux de communication officiels, ainsi que par les médias publics.

« Le Ministère se réserve également le droit de poursuivre en justice toute personne dont il est prouvé qu’elle a fabriqué et attribué cette communication sans fondement et toute personne ayant contribué à sa diffusion », conclut le ministère.