Coronavirus : le nouveau variant californien suscite déjà beaucoup d’inquiétude

Après les variants brésilien, anglais, sud-africain… un nouveau variant, cette fois-ci, « californien » fait surface. C’est une nouvelle souche du coronavirus qui provient de l’Etat de Californie aux Etats-Unis, et qui suscite déjà beaucoup d’inquiétude.

Ce nouveau variant a été découvert en janvier dernier par le centre médical Cedars-Sinaï de Los Angeles, et baptisé CAL.20C. Il s’agit d’un mutant qui serait responsable de l’augmentation spectaculaire des cas durant les deux derniers mois dans cet Etat des Etats-Unis. Après sa découverte, il s’est rapidement répandu dans plusieurs autres Etats du pays, et même au-delà.

Lire aussi| Khalid Ait Taleb : « Les personnes ayant reçu la première injection vont bénéficier, à partir de ce vendredi, de la 2ème dose du vaccin »

En France, plusieurs cas du variant californien ont été détectés en Alsace. On apprend que ce nouveau mutant a été découvert après 180 séquençages du Covid-19 réalisés aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg entre le 18 janvier et le 9 février. Au total, 6 cas de ce variant ont été détectés parmi les patients hospitalisés. De même, un variant inconnu a été détecté chez deux autres patients hospitalisés. « Parmi les variants qui sont apparus dans nos analyses, deux sont décrits comme échappant aux anticorps monoclonaux et au plasma de patients convalescents », a fait savoir Samira Fafi-Kremer, professeure en virologie aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Selon les autorités californiennes, ce nouveau variant serait hautement transmissible.

Il va sans dire que ce nouveau mutant rend encore la tâche encore plus alambiquée pour les autorités sanitaires des différents pays concernés, d’autant plus que certains des vaccins disponibles actuellement ne montrent aucune efficacité sur certains des variants découverts depuis des mois.

Lire aussi| Pharmaceutique : la FMIIP vise le développement de la fabrication locale