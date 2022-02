Dakhla-El Guerguarat Grand Prix Omar Bekkari. Une première étape sous le sceau du succès

La deuxième édition du Dakhla-El Guerguarat Grand Prix Omar Bekkari a débuté le 4 février de fort belle manière. Un événement concocté par la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens (FMVA) et dont la première étape a connu un immense succès. Et pour cause ; le Grand Prix Omar Bekkari s’est soldé par un final passionnant.

Les choses sérieuses ont débuté sous le coup des 16 heures, l’ensemble des participants s’étant retrouvés sur la corniche pour y disputer le Grand Prix Omar Bekkari. Un événement qui porte le nom de cet éminent collectionneur et fervent défenseur du patrimoine automobile de collection dans le Royaume, qui nous a quittés en janvier 2021.

Un circuit d’environ 2 km sur deux tours empruntant quelques artères de la ville de Dakhla a été concocté par la FMVA à l’attention des participants. Faut-il souligner qu’il ne s’agissait pas d’un GP de vitesse pure, mais d’une épreuve de régularité kilométrique, mais aussi de précision et de maniabilité ayant pour but d’apprécier la dextérité des pilotes et copilotes sur le tracé.

Toujours est-il que le final de cette deuxième édition de ce GP a tenu toutes ses promesses. S’étant retrouvé ex aequo au chrono, il a fallu un dernier tour de circuit pour départager deux prétendants à la victoire, à savoir Salim Bekkari sur sa Porsche 911 Targa et Jean-Pierre Cantarel sur sa Ford Mustang décapotable. C’est finalement Salim Bekkari qui est sorti vainqueur de ce duel haletant avec Jean-Pierre Cantarel. Une belle performance pour le fils d’Omar Bekkari qui rend à son défunt père un bien bel hommage.

Lire aussi | Chery maintient son leadership dans le segment des micro-citadines électriques en Chine

La troisième marche du podium a été âprement disputée avec deux équipages qui terminent cette fois-ci ex aequo ; à savoir Kenza Bekkari et Zahir Bennani. La cérémonie de remise des Prix s’est effectuée dans la foulée, notamment en présence de Lamine Benomar, Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, et de nombreuses personnalités locales.

Pour la deuxième étape de cet événement qui se déroulera le samedi 5 février, la cinquantaine de véhicules engagés et l’ensemble des participants présents auront pour objectif de rallier, au départ de Dakhla, la localité frontalière d’El Guerguarat. Un périple routier d’un peu plus de 800 km (aller-retour) et à forte valeur symbolique puisqu’il permettra également de commémorer la marocanité du Sahara en associant passion de l’automobile, fierté nationale et valeurs patriotiques.