Dakhla. Les opérateurs français en prospection pour saisir les opportunités d’affaires

Dans le cadre d’une mission économique de la métropole de Metz, plusieurs chefs d’entreprises françaises ont effectué à Dakhla le 26 octobre courant une rencontre avec les responsables locaux. Objectif : explorer avec acuité les opportunités d’investissement et autres partenariats d’affaires qu’offre la région.

Impulsée par le Centre régional d’investissement (CRI) et l’Agence d’attractivité Inspire Metz, en partenariat avec le Consulat général du Royaume à Strasbourg, cette mission économique prévue du 26 au 31 octobre courant intervient dans le but de développer et de soutenir les relations économiques et commerciales entre le Maroc et la France dans leurs dimensions territoriales. Aussi, elle entend informer les membres de la délégation économique des grands projets d’infrastructures réalisés dans différents secteurs, afin de nouer des relations opérationnelles avec des acteurs et porteurs de projets marocains et de développer un climat d’affaires.



Concrètement, les acteurs économiques et autres chefs d’entreprises français ont débattu des opportunités d’investissements et d’affaires dans différents secteurs productifs de la région Dakhla-Oued Eddahab, au rang desquels l’agroalimentaire, l’immobilier, le développement durable, le tourisme, la pêche, voire les énergies renouvelables.

Lire aussi | Ali Seddiki : «Morocco Now vient proposer aux investisseurs une nouvelle plateforme industrielle d’investissement décarbonée et compétitive»



Une visite au cours de laquelle ils n’ont pas manqué de faire part du grand intérêt qu’ils portent à cette région et leur souhait de contribuer à la dynamique économique locale en vue de partager les expériences et expertises en matière de promotion territoriale, de formation et de recherche.



L’occasion pour Mounir Houari, Directeur du CRI de Dakhla-Oued Eddahab, de mettre l’accent sur les différents méga-projets en cours de réalisation, citant notamment les plateformes logistiques à Bir Gandouz et à El Guerguarat de 35 Ha chacune, mais aussi le parc éolien de 900 MW, le port Dakhla Atlantique et la Zone Franche West Africa adossée à ce même port, ainsi que le projet de dessalement de l’eau de mer à même d’irriguer 5 000 hectares de terres agricoles.

Lire aussi | Région. L’investissement au cœur des actions du CRI Marrakech-Safi



M. Houari qui a mis également en évidence le large éventail d’atouts économiques qu’offre la région, notamment dans les secteurs de la pêche, de la valorisation des produits de la mer, de l’aquaculture, des énergies renouvelables, du tourisme et de l’agriculture. Il a fait savoir aussi que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) garantira à la région un épanouissement commercial et économique via un seul marché africain intégré et prospère.



Faut-il souligner que la région Dakhla-Oued Eddahab dispose d’appréciables avantages accordés aux investisseurs, qu’ils s’agissent des incitations et exonérations fiscales, des mesures de soutien à l’exportation et la facilitation de l’accès au foncier et des procédures. Il faut y ajouter l’assistance et le soutien aux investisseurs s’agissant de l’obtention des autorisations administratives requises.

Lire aussi | Laftit réclame la numérisation obligatoire des procédures et services des collectivités territoriales

Une mission économique qui a donc suscité beaucoup d’intérêt de la part des opérateurs français, ces derniers s’étant montrés très intéressés par les opportunités d’investissement et de développement dans la région. Justement dans cette optique, des rencontres B2Bet des workshops thématiques suivent leur cours entre les hommes d’affaires de la métropole de Metz et leurs homologues marocains afin d’échanger et de discuter autour des possibilités de partenariats entre les firmes des deux parties.

A noter que les entreprises représentées durant cette mission s’activent dans les secteurs divers et variés dont l’agroalimentaire, la logistique, l’immobilier, le développement durable, les énergies renouvelables, la métallurgie, la construction, la formation et la recherche.