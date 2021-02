DIGITAL 2021 : le Maroc de plus en plus connecté

La nouvelle série de rapports Digital 2021, publiée en partenariat avec We Are Social et Hootsuite, montre que la technologie, dans sa globalité, est devenue une partie encore plus essentielle de la vie des gens au cours de l’année dernière : les réseaux sociaux, le commerce électronique, le contenu en continu et les jeux vidéo ayant tous connu une croissance significative au cours des 12 derniers mois.

La pandémie actuelle du Covid-19 a également introduit une nouvelle série de défis et d’opportunités, si bien qu’en 2021, le numérique sera tout sauf une autre sorte de business.

En ce qui concerne le Maroc, le rapport annonce entre autres que le Royaume comptait 37,13 millions d’habitants en janvier 2021. La population marocaine a augmenté de 436 000 habitants (+1,2 %) entre janvier 2020 et janvier 2021. 50,4% de la population marocaine est féminine, tandis que 49,6% de la population est masculine. 63,8 % de la population marocaine vit dans les centres urbains, tandis que 36,2 % vit dans les zones rurales.

S’agissant d’Internet, de plus en plus présente dans le quotidien des marocains et ce indépendamment de la catégorie d’âges ou de la classe sociale, en Janvier 2021, le Maroc comptait 27,62 millions d’internautes. Le nombre d’internautes au Maroc a augmenté de 2,3 millions (+9,1%) entre 2020 et 2021. En janvier 2021, il y avait 22 millions d’utilisateurs de médias sociaux au Maroc.

Aussi, le nombre d’utilisateurs de réseaux sociaux au Maroc a augmenté de 4,0 millions (+22%) entre 2020 et 2021. Le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux au Maroc était équivalent à 59,3 % de la population totale en janvier 2021.

Pour ce qui est du moyen de connectivité, les marocains semblent privilégier le téléphone. En effet, Il y avait 43,47 millions de connexions mobiles au Maroc en janvier 2021. Le nombre de connexions mobiles au Maroc a diminué de 216 000 (-0,5%) entre janvier 2020 et janvier 2021. Le nombre de connexions mobiles au Maroc en janvier 2021 était équivalent à 117,1% de la population totale.

