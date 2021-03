Distinction : Ford Direct Markets récompense ses distributeurs parmi lesquels Scama

Ford Direct Markets a récemment primé ses partenaires distributeurs pour l’excellence de l’expérience client et des opérations exceptionnelles en 2020 à travers les «Chairman’s and President’s Awards». Un programme conçu pour récompenser ses partenaires distributeurs, ces derniers ayant fourni une expérience client et des opérations exceptionnelles en 2020.

Concrètement, ce programme lancé en 2016 au niveau régional évalue les distributeurs principalement en fonction de leur plus haut niveau de satisfaction client globale, ainsi que sur leur plus haut niveau de satisfaction clientèle en matière de vente. Ajoutez-y également leur plus haut niveau de satisfaction clientèle en matière de service, mais aussi leur meilleure performance en matière de ventes et leur meilleure performance en matière de pièces de rechange.

Lire aussi | E-SISTEP : une 12ème édition placée sous le thème « L’industrie, au cœur du développement économique »

Sur ce plan, Scama, l’importateur de Ford au Maroc (Groupe Auto Hall), a remporté le prix «President’s Award» pour la vente de véhicules neufs. En effet, malgré une conjoncture difficile liée à la pandémie de la Covid-19, l’opérateur a su s’adapter en tenant compte de l’ensemble des recommandations de Ford, au moment du redémarrage des activités ; et ainsi à maintenir sa part de marché et atteindre ses objectifs de vente.

Lire aussi | Énergie : l’autoproduction face aux résistances

Par ailleurs, en mettant en place de nouveaux processus, tels que des services de tchat en ligne, des visites virtuelles des showrooms et des démonstrations de véhicules à 360 degrés, Scama a su fournir les meilleurs standards au Maroc pour l’expérience client. À noter qu’à travers la vaste unité commerciale des marchés directs de Ford, des distinctions ont été décernées, dans le cadre des «Ford Chairman’s and President’s Awards», à quinze autres partenaires distributeurs répartis notamment dans le Moyen Orient, l’Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne et l’Asie-Pacifique.