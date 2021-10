El Jadida. L’usine de l’équipementier automobile AKWEL enfin rentable

Trois ans après le démarrage de son nouveau site d’El Jadida, l’équipementier automobile français AKWEL retrouve l’équilibre financier au Maroc. En effet, sa filiale Akwel El Jadida Morocco a dégagé un premier bénéfice de plus de 10 millions de dirhams pour un chiffre d’affaires qui s’est établi à un peu plus que 140 millions de dirhams.

Une performance qui fait la part belle aux efforts d’optimisation de charges lancés par le management de cette filiale anciennement dénommée MGI Coutier, et qui ont permis d’ores et déjà de rentabiliser l’investissement de plus de 45 millions de dirhams injectés par la maison mère par l’unité jdidie de conduits en plastique ou caoutchouc. Une optimisation qui est passée également par la réduction des effectifs, lesquels se sont repliés à 134 salariés à fin 2020 contre 174 un an auparavant.

Maintenant que l’équilibre est enfin atteint, l’équipementier automobile spécialisé dans la fabrication de composants utilisés pour le management des fluides et les mécanismes, pourra enfin remonter des dividendes dont il est sevré depuis un moment.

Il faut dire, qu’ayant été érigé dans l’optique de reprendre l’activité du groupe antérieurement basé en Roumanie, la nouvelle unité se devait d’être rentable dans un délai raisonnable pour continuer à délocaliser vers le Maroc. C’est chose faite désormais.

Rappelons que le groupe AKWEL, anciennement MGI Coutier, dispose de 41 sites de production dans 20 pays. Il est coté à la bourse de Paris.