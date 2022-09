Exonération des promoteurs immobiliers. Le gouvernement étudie l’arrêt de la rente

Le secteur de l’immobilier se verra privé de l’avantage des exonérations fiscales. Le gouvernement entend couper le cordon ombilical d’une politique de rente, dont bénéficient également d’autres secteurs.

Le gouvernement prend son bâton de pèlerin et décide de réviser cette politique d’exonération fiscale accordée à un certain nombre de secteurs en guise d’incitations. Principal bénéficiaire de ces exonérations fiscales, le secteur de l’immobilier se taille la part du lion, accaparant la bagatelle de 6,5 milliards de dirhams chaque année, soit plus de 22% des avantages fiscaux évalués à plus de 29 milliards de dirhams, rapporte le journal Al Akhbar dans son édition du 12 septembre.