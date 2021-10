Ford et Ford Fund soutiennent le programme de l’association JOOD Maroc

Depuis le début de la pandémie de la covid-19, Ford Motor Company a dédié des ressources considérables afin de soutenir les communautés mondiales et les organisations humanitaires impliquées dans l’aide des membres les plus vulnérables de la société.

Par le biais de son partenaire mondial «GlobalGiving», Ford Motor Company Fund, la branche philanthropique du constructeur américain, a étendu son soutien à la communauté en octroyant un don de 450 000 DH pour contribuer au succès du programme «Agir pour la dignité des sans-abris» lancé par l’association JOOD Maroc.

S’exprimant à ce sujet, Achraf El Boustani a déclaré que «cette année a été difficile pour de nombreuses personnes en raison de l’impact de la pandémie de la covid-19 et particulièrement pour les sans-abris. A ce titre, le Ford Fund ne cesse de soutenir des organisations à but non lucratif qui fournissent constamment de l’aide à ces communautés qui sont dans le besoin.

Et le Directeur Général de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne de poursuivre : «le travail de JOOD Maroc nous a particulièrement interpellés et nous sommes convaincus que la subvention que nous attribuons à cette association dynamique et engagée contribuera grandement à soutenir de nombreux sans-abris qui vivent dans des conditions de précarité extrêmes. En sa qualité d’entreprise socialement responsable, Ford est toujours engagé en faveur des communautés les plus fragiles et fait de cet engagement une priorité absolue».

Dans le cadre du programme «Agir pour la dignité des sans-abri», Ford et JOOD s’engagent à renforcer leur partenariat afin de permettre l’intégration socio-professionnelle des sans-abris, en leur donnant accès à un projet générateur de revenus et des formations dans de nombreux domaines. Concrètement, ce partenariat permettra de fournir un logement, une formation, mais aussi l’octroi d’un tricycle pour la mise en place d’un projet de snack mobile et d’un fonds de roulement.

«Nous sommes très heureux de mener cette nouvelle initiative innovante avec Ford. Notre expérience nous a maintes fois démontré qu’en apportant un soutien à nos communautés, nous pouvons accélérer le développement et la transformation sociale. En donnant aux sans-abri une seconde chance et les moyens de s’en sortir, nous allons considérablement contribuer à améliorer l’accès à l’égalité, l’inclusion et la santé pour un grand nombre de personnes en situation précaire. A ce titre, la donation octroyée par Ford à JOOD nous permettra d’atteindre nos objectifs et de mener avec succès nos actions », a déclaré Hind Laidi, Présidente de JOOD Maroc.