Généralisation de la protection sociale. Les précisions de Fouzi Lekjaa

Lors de son intervention en marge du Forum mondial de la sécurité sociale le 24 octobre à Marrakech, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, a donné quelques précisions sur le grand chantier de la réforme de la protection sociale.

Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, est revenu sur la généralisation de la protection sociale au Maroc, dans son intervention lors du Forum mondial de la sécurité sociale le 24 octobre, et a estimé qu’il faut consolider les réussites et aussi éviter tous les risques qui peuvent entraver tout progrès.