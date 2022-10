Khalid Safir : « Le secteur de la protection sociale au Maroc connaît une dynamique sans précédent »

Marrakech accueille cette semaine le Forum mondial de la sécurité sociale. Plus de 1.200 participants venus de 150 pays se réunissent ainsi pendant 5 jours, du 24 au 28 octobre 2022, pour discuter des enjeux de la protection sociale. Dans son allocution inaugurale, Khalid Safir, Directeur général du groupe CDG, a passé en revue l’évolution du secteur de la protection sociale au Maroc.

Événement phare de l’Association internationale de la Sécurité sociale (AISS), cette grand-messe mondiale, organisée en partenariat avec CDG Prévoyance, avec la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) et la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR), rassemble plus de 1.200 participants venus de 150 pays à Marrakech. L’objectif est d’examiner les stratégies de réformes des systèmes de sécurité sociale et d’échanger sur les standards et solutions innovantes en la matière. Ainsi, pendant 5 jours (du 24 au 28 octobre), les participants discuteront de diverses thématiques au rang desquelles les défis de la digitalisation pour le secteur de la sécurité sociale, les réformes à entreprendre pour un meilleur système de retraite et son financement…