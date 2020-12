Jean-Marie Le Guen : « L’Union européenne doit faire évoluer sa position sur la question du Sahara »

De plus en plus de voix s’élèvent en Europe pour pousser l’U.E à faire évoluer sa position sur le dossier du Sahara marocain, après la reconnaissance officielle par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain.

L’ancien ministre français Jean-Marie Le Guen a fait une récente sortie médiatique où il a abordé la question du Sahara marocain, et a interpellé l’Union Européenne sur sa position concernant ce dossier. « L’Union européenne doit faire évoluer sa position sur la question du Sahara en vue de résoudre un conflit enkysté », a-t-il déclaré. Il a estimé qu’il est temps que l’U.E prenne la mesure des bouleversements diplomatiques intervenus au Moyen-Orient et leurs conséquences régionales.

« Qu’il s’agisse de la question palestinienne ou du Sahara Occidental, les positions de l’Union Européenne doivent évoluer pour saisir les opportunités offertes par ces changements et faciliter la résolution de conflits enkystése, a souligné Jean-Marie Le Guen. « Ces conflits enkystés n’ont que trop longtemps empêché le développement des populations concernées et fracturé les relations internationales et régionales », a-t-il conclu.

