La CGEM élue membre du Conseil d’administration de l’Organisation Internationale du Travail

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), représentée par Hicham Zouanat, président de sa commission sociale, a été élue membre du Conseil d’administration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

La CGEM a été récemment élue membre du Conseil d’administration de l’Organisation Internationale du Travail. Notons que les suffrages exprimés par les délégués des employeurs représentant les employeurs des 5 continents, ont permis d’élire les membres qui les représenteront au sein de ce Conseil d’administration, organe exécutif de l’OIT, pour le mandat 2021-2024.

Ces élections ont été organisées en marge de la conférence internationale du travail, considérée comme le parlement international du travail, fait remarquer la CGE, ajoutant que la conférence, qui était initialement prévue en juin 2020, avait été reportée à la période entre le 7 et 19 juin, en raison de la pandémie du Covid-19. Cette année,l’événement s’est tenu en mode virtuel sous la présidence du Maroc.

Pour rappel, Hicham Zouanat est également Executif DRH et Corporate Affairs du groupe NABC. De 2006 à 2015, il a occupé la fonction de Vice Président RH chez Danone Centrale Laitière. Avant cela, il fut DRH du groupe Nexans de 2005 à 2006. Il a aussi occupé le poste de HR Development Manager chez Coca-Cola Bottler NABC (North Africa) de 1999 à 2004. Hicham Zouanat possède, entre autres, un Executive MBA de l’ENPC/EHTP et un Master en GRH et Stratégie de l’IAE Tours/EDHEC.

