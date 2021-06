La famille Belkhayat ouvre le capital de Dislog Industries à Mediterrania Capital Partner

Dislog Industries, entreprise directement contrôlée par le groupe H&S Invest Holding (famille Belkhayat), accueille dans son tour de table Mediterrania Capital Partner, un des gestionnaires de fonds d’investissements les plus en vue au Maroc. Ce dernier prend 6,55 % du capital de Dislog Industries.

Mediterrania Capital Partner, la société de capital-investissement dirigée par Saâd Bendidi, axée sur les investissements de croissance pour les PME d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne, acquiert à travers son troisième fonds (MC III LP) une participation de 6,55 % dans le capital social de la société « Dislog Industries ». La finalisation de cette opération est soumise à l’obtention de l’autorisation réglementaire requise du Conseil de la concurrence qui vient d’être saisi dans ce sens par Dislog Industries et Dislog Industries. Aussi, le fonds d’investissement octroiera un financement au profit de cette dernière. De création récente Dislog Industries est une société directement contrôlée par le groupe H&S Invest Holding. Dislog Industries est une structure détenant des participations dans des filiales opérant dans le secteur industriel à savoir : Dislog Modern Industries, (ex Fater Morocco), Selman…

Il faut dire que Dislog Group, présidé par Moncef Belkhayat, a amorcé une d’accélération industrielle avec Dislog Industries. Cette dernière regroupe aujourd’hui trois principales filiales industrielles, notamment les produits d’entretien ménagers, les biscuits & cake (en partenariat avec EDITA Égypte) et l’activité Food (partenariat industriel avec Les conserveries de Meknès via lequel Dislog Industries devient franchisé de la marque Aïcha sur 3 catégories : thé, condiments et conserves).

En janvier dernier, soit six mois après l’acquisition de Fater Maroc, le groupe a lancé à Mohammedia une nouvelle usine industrielle d’une capacité de 85.000 tonnes par an avec 9 lignes de production de produits d’entretien ménagers dans 6 catégories : détergent liquide & pâte, liquide vaisselle, liquide surface, eau de Javel, liquide sol parfumé et parfum d’ambiance de maison.

La famille Belkhayat n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. H&S Invest a annoncé que Dislog Industries prévoit une IPO en 2022.

Quant au fonds MC III via lequel le capital-risqueur Mediterrania Capital Partner a pris une participation dans Dislog Industries, il investit dans des sociétés bien implantées sur leurs marchés locaux et susceptibles de développer leurs activités au niveau régional, sur le continent africain. Jusque-là, MC III a déjà investi au Maroc dans TGCC, leader de la construction du BTP, présent également au Sénégal et en Côte d’Ivoire ou encore dans Aktidal Holding, un réseau de cliniques privées.

