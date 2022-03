La Fondation marocaine de l’étudiant opère un repositionnement stratégique

La fondation marocaine de l’étudiant change de nom et devient Jadara Foundation. Le but de ce repositionnement stratégique est de s’inscrire pleinement dans les objectifs du Nouveau modèle de développement du Maroc et aussi d’élargir le spectre d’intervention de la fondation.

C’est un tournant historique pour la Fondation marocaine de l’étudiant (FME), présidée par Hamid Ben Elafdil. Après 20 ans d’existence, la FME change en effet de nom et devient Jadara Foundation. Ce repositionnement s’accompagne aussi de nouvelles ambitions adossées à une stratégie bien ficelée. « Nous annonçons aujourd’hui le changement de nom de la Fondation marocaine de l’étudiant. Elle s’appelle désormais Jadara Foundation. C’est une structure qui existe depuis 20 ans et qui a permis à plus de 2100 jeunes filles et garçons issus des orphelinat et de conditions sociales précaires, qui ont obtenu d’excellentes notes académiques, de faire des études supérieures grâce au soutien de la fondation qui leur a donné des bourses et qui leur assure aussi un accompagnement en termes de soft skills, etc. », confie Hamid Ben Elafdil, président de la Jadara Foundation.