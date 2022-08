L’américain Caribou Coffee débarque au Maroc

Après le turc Espressolab qui a ouvert le bal au lendemain de la levée progressive des restrictions touchant les endroits publics, son compatriote Boost Coffee qui lui a emboîté le pas quelques mois plus tard, ou encore le français Colombus Café & Co et le japonais % Arabica qui ont décidé depuis peu, de passer à la vitesse supérieure dans leur développement au Maroc après un lancement timide en 2018 , c’est au tour de l’américain Caribou Coffee de poser son baluchon en plein cœur de Casablanca.

Lire aussi | Le Conseil de la concurrence sanctionne l’Ordre des experts-comptables

Cette chaîne créée en 1992 dans le Midwest aux Etats Unis, s’apprête à inaugurer son premier point de vente au Rond-point des sports au quartier Racine de Casablanca (un des quartiers résidentiels les plus chics de la capitale économique) et ce, dans le cadre d’un contrat de master franchise qui représente le mode principal de son développement à l’international. Un développement qui l’a menée jusqu’à présent dans une dizaine de pays (dont l’Egypte) où elle compte quelques 300 cafés (contre près de 500 unités dans son marché domestique).

Lire aussi | Semi-conducteurs : un secteur lourdement impacté par une pénurie mondiale et des tensions internationales. Quelle réaction du Maroc ? [Par Charaf Louhmadi]

Aussi, le numéro 2 américain des chaînes de café premium rejoint, onze ans plus tard, sur le territoire marocain, son principal concurrent Starbucks qui y a pris une sérieuse longueur d’avance avec plus d’une vingtaine de points de ventes au Maroc. Pour l’instant, rien ne filtre sur les plans de campagne du master franchisé marocain, mais le rapprochement en début 2022 de l’enseigne Caribou Coffee avec Panera Bread et Einstein Bros laisse augurer d’un élargissement du portefeuille des marques déployées au Maroc par ce groupe en pleine expansion et qui pèse désormais plusieurs milliards de dollars.